Mgr Païssios du Sinaï a accueilli un groupe de pèlerins francophones

Son Excellence Mgr Païssios du Sinaï, évêque vicaire patriarcal, a accueilli vendredi 1er mai 2026 au Palais du Patriarcat un groupe de pèlerins orthodoxes francophones. « L’Orthodoxie est un espace de rencontre, de communion et d’amour, dans lequel la diversité culturelle devient richesse, et non séparation », a souligné Son Excellence.

Le groupe de pèlerins est conduit par le père Marc-Antoine Costa de Beauregard, recteur de la paroissse orthodoxe francophone « Saint-Germain et Saint-Cloud » de Louveciennes, près de Paris.

L’évêque vicaire patriarcal a transmis le salut de Sa Béatitude le patriarche Daniel et a mis en évidence la joie de cette rencontre : « La visite de vos fraternités représente pour nous une occasion de joie, de communion, d’affermissement dans la foi et de témoignage de l’unité qui nous unit dans le Christ ».

Un exemple de communauté vivante

Son Excellence Mgr Païssios du Sinaï a souligné l’œuvre pastorale du père Marc-Antoine en France, la qualifiant de « témoignage vivant de la beauté de l’Orthodoxie vécue avec profondeur et fidélité », et a rappelé les liens spirituels du prêtre avec la Roumanie.

« Nous regardons avec gratitude les liens spirituels que le père a cultivés avec la Roumanie, notamment avec le monastère Antim, où, des années durant, il a servi comme prêtre, aux côtés de son père spirituel, saint Sofian Boghiu ».

« La paroisse Saint-Germain et Saint-Cloud de Louveciennes est un exemple de communauté vivante, dans laquelle la foi se transmet non seulement par la parole, mais aussi par la vie, par la prière et par la communion dans l’Esprit Saint », a souligné le hiérarque.

L’évêque vicaire patriarcal a également évoqué la relation du père Marc-Antoine avec le théologien roumain Dumitru Stăniloae et son expérience au monastère de Cernica, concrétisée dans l’ouvrage « Petite dogmatique parlée. Dialogues à Cernica ».

« Nous nous réjouissons que vous partagiez le même amour pour l’enseignement des saints Pères, le même zèle pour l’approfondissement de la théologie et le même désir de vivre la foi non seulement comme une tradition, mais comme une réalité vivante et agissante ».

« Nous souhaitons que ce pèlerinage vous apporte affermissement spirituel, illumination et joie, et que les liens entre nos communautés s’intensifient encore davantage, pour la gloire de Dieu et l’édification de son Église », a transmis en conclusion l’évêque vicaire patriarcal.

Le père Marc-Antoine Costa de Beauregard a mis en évidence l’importance des liens entre les communautés orthodoxes de la diaspora et celles du pays : « Nous sommes ici avec la bénédiction de Son Éminence Mgr Joseph, qui nous encourage tous à faire mission en France, mais aussi à venir en Roumanie, pour faire connaissance avec les saints roumains récemment canonisés ».

Le prêtre a également souligné la dimension communautaire de la paroisse qu’il dessert : « C’est un très bel exemple de communion pastorale entre chrétiens orthodoxes vivant en France, en particulier à Paris, notre paroisse comprenant aussi bien des Roumains de la diaspora que des fidèles d’autres nationalités ».

Lors de la rencontre tenue dans la salle « Consilium », les pères Marc-Antoine Costa de Beauregard et Claude Delangle, desservants de la paroisse orthodoxe francophone « Saint-Germain et Saint-Cloud » de Louveciennes, ont reçu le diplôme et la médaille de l’Année du Centenaire du Patriarcat roumain, tandis que les pèlerins ont reçu des livres en cadeau.

Le pèlerinage a également comporté la visite du Palais du Patriarcat et de la Cathédrale patriarcale. Le groupe de pèlerins francophones doit ensuite se rendre à la Cathédrale nationale et au monastère de Cernica.

Le père Marc-Antoine Costa de Beauregard reçevant le Diplôme et la médaille de l’Année du Centenaire du Patriarcat roumain. 01.05.2026. Crédit photo : Basilica.ro / Mircea Florescu

Le père Claude Delangle recevant le Diplôme et la médaille de l’Année du Centenaire du Patriarcat roumain. 01.05.2026. Crédit photo : Basilica.ro / Mircea Florescu

Le père Marc-Antoine Costa de Beauregard

Né et élevé dans une famille catholique romaine le 11 mai 1947, il a découvert l’Orthodoxie à l’âge adulte. Il a effectué sa première visite en Roumanie au début des années 1970, lorsque lui et son épouse ont été baptisés dans l’Église orthodoxe roumaine. Il a séjourné au monastère Antim de Bucarest, où il a été ordonné prêtre en 1977. Il a servi au monastère Antim, aux côtés de son père spirituel, saint Sofian d’Antim, confesseur.

Il a passé un mois auprès du père Dumitru Stăniloae au monastère de Cernica. À la suite de ses entretiens avec lui, il a écrit en 1984 le livre « Ose comprendre que je t’aime », réédité à Sibiu en 1995 sous le titre « Petite dogmatique parlée. Dialogues à Cernica ».

Il a étudié les langues classiques et, en 1983, a obtenu un doctorat en Histoire de Byzance. Entre 1980 et 1990, il a suivi des études de théologie orthodoxe sous la direction du père Dumitru Stăniloae.

Il a soutenu son doctorat en Théologie dogmatique à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris le 27 avril 2010. Il est conseiller du métropolite Joseph pour les questions de communication et de médias. En 2023, l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iași lui a conféré le titre de Docteur Honoris Causa.

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