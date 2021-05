Mgr Théodose : « Les Albanais s’approprient nos églises pour construire leur identité »

La demande des Albanais de retirer les sanctuaires orthodoxes serbes du Kosovo-Métochie de la protection internationale est une tentative de s’en emparer, a déclaré le hiérarque de l’Église orthodoxe serbe, Mgr Théodose, évêque de Raška et Prizren, dans son sermon après la Divine Liturgie à l’église Saint-Nicolas de Pristina le 22 mai dernier.

« Nous assistons aujourd’hui à quelque chose de très paradoxal : des étrangers prennent possession de nos églises. Pourquoi font-ils cela ? Parce qu’ils n’ont pas les leurs, et qu’ils ont besoin de s’emparer de ce qui ne leur appartient pas, afin de construire ainsi leur identité, de montrer qu’ils ont aussi une culture », a déclaré Mgr Théodose.

Comme l’a fait remarquer le hiérarque, on sait généralement depuis des siècles à qui appartiennent les églises orthodoxes du Kosovo-Métochie. Pendant ce temps, personne n’empêche les gens de visiter les sanctuaires orthodoxes, même ceux qui tentent maintenant de s’en emparer…

« Mais les églises comme celle-ci, dans laquelle nous prions maintenant, comme le monastère de Visoki Dečani, le Patriarcat de Peć, Gračanica et Devič, ont leur propre histoire, et leur propre identité. On sait qui les a créés et pourquoi. Non pas pour qu’ils deviennent de simples monuments culturels, pour que quelqu’un puisse se vanter de leur beauté et de leur grandeur, mais pour qu’ils deviennent une maison de prière », a souligné Mgr Théodose.

Il a rappelé que dans les églises orthodoxes du Kosovo et de Métochie des prières sont offertes pour tous les peuples, pour le monde entier et pour toute la création de Dieu. Il a noté que ces églises « nous appartiennent, et nous appartiendront aussi à l’avenir ».

« Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui sont venus ici pour témoigner. Et faire ce que nos ancêtres ont fait pendant des siècles. Il n’y a pas d’autre moyen pour nous de marcher directement vers le Seigneur. C’est ainsi que nous glorifierons Dieu, et c’est ainsi que Dieu nous préservera et nous sanctifiera dans cette vie », a déclaré l’évêque Théodose.

Récemment, les responsables de Pristina ont accru la pression sur l’organisation européenne pour la protection du patrimoine culturel Europa Nostra, qui a inclus le monastère de Visoki Dečani dans la liste des sites menacés de destruction. La partie albanaise exige que le monastère soit retiré de la liste. L’Église orthodoxe serbe demande à l’OSCE et à la KFOR de protéger les chrétiens orthodoxes et leurs sanctuaires au Kosovo..

