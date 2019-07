À l’occasion du 100ème anniversaire de la création d’un camp de concentration au monastère Saint-Andronique à Moscou, sera inauguré un monument sur le territoire de la nécropole, à la mémoire de ceux qui y ont été fusillés de 1919 à 1922. « Dans les premières années du pouvoir soviétique a été créé le camp de concentration sur le territoire du monastère Saint-Andronique. Souvent, sans enquête ni jugement, les gens étaient fusillés dans l’enceinte du monastère. La maison de mon arrière-grand-mère se trouvait non loin de cet endroit, sur les berges du fleuve Yaouza, mais on ne savait rien de tout cela, parce que tout était fait secrètement la nuit, et c’est seulement maintenant, lors de l’examen des documents et des fouilles archéologiques, que les faits de ces terribles atrocités ont été connus. Cela doit l’être » a déclaré l’auteur du monument, l’artiste Salabat Chtcherbakov. Le centième anniversaire de la fondation du camp de concentration sera commémorée cette année. En juillet commenceront les manifestations commémoratives qui auront lieu jusqu’à la fin de l’année.

