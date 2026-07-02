Moses the Black de Yelena Popovic, disponible en ligne à partir du 10 juillet

Sorti dans les salles américaines le 30 janvier 2026, le film Moses the Black de la réalisatrice orthodoxe Yelena Popovic arrive à domicile : à partir du 10 juillet, il est proposé en vidéo à la demande, à l’achat et à la location, sur Amazon et Apple TV.

L’œuvre s’inspire librement de la vie de saint Moïse le Noir, ce brigand du IVᵉ siècle devenu, après une conversion radicale au désert d’Égypte, moine, prêtre et martyr, vénéré aujourd’hui dans les traditions orthodoxe, copte et catholique. Plutôt que de reconstituer l’Antiquité, Yelena Popovic transpose cette histoire dans le Chicago d’aujourd’hui : Malik, chef de gang du West Side incarné par Omar Epps, sort de prison décidé à venger un ami, jusqu’à ce que sa grand-mère lui confie une petite icône de saint Moïse le Noir. Dès lors, deux vies se répondent, celle du moine au désert et celle du jeune homme pris dans la violence des rues.

Orthodoxe, Yelena Popovic s’était déjà fait connaître avec L’homme de Dieu (2021), consacré à saint Nectaire d’Égine. Elle revendique un cinéma qui touche plutôt qu’il ne fait la leçon : Moses the Black se présente d’ailleurs, en apparence, comme un film de gangsters, sans afficher d’emblée sa dimension spirituelle. La réalisatrice a mis plusieurs années à trouver la juste forme de ce récit, jusqu’à comprendre que le cœur de son histoire se trouvait non pas dans l’Égypte du IVe siècle, mais dans le Chicago d’aujourd’hui.

La distribution mêle acteurs confirmés et personnalités du hip-hop. Aux côtés d’Omar Epps, on retrouve Chukwudi Iwuji dans le rôle de saint Moïse le Noir, ainsi que les rappeurs Wiz Khalifa, Quavo et Skilla Baby, et l’ancien champion de boxe Deontay Wilder. Le producteur Curtis Jackson, connu sous le nom de 50 Cent, figure parmi les producteurs exécutifs, et Wiz Khalifa a supervisé la bande originale.

À partir du 10 juillet, Moses the Black est disponible en vidéo à la demande, à l’achat comme à la location, sur Amazon et Apple TV.