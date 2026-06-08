Nantes : une icône de sainte Matrone de Moscou et un pèlerinage auprès des saints Donatien et Rogatien

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Nantes : une icône de sainte Matrone de Moscou et un pèlerinage auprès des saints Donatien et Rogatien

En ce dimanche de Tous les Saints, la communauté orthodoxe de la Résurrection de Nantes a vécu deux événements qui ont marqué cette journée de grâce et de communion fraternelle.

La réception d’une icône de la bienheureuse Matrone de Moscou

Le premier fut la réception d’une icône de la bienheureuse sainte Matrone de Moscou, généreusement offerte à la communauté par l’archiprêtre Philippe Maillard, doyen de l’Anjou et du Val de Loire. Cette icône a été écrite par la matouchka Christiane selon la tradition sacrée de l’iconographie orthodoxe. Présentée pour la première fois à la vénération des fidèles dans la chapelle de la communauté, elle a suscité une profonde émotion et une grande ferveur parmi les membres de la paroisse, qui ont pu se recueillir auprès de celle qui demeure l’une des saintes les plus aimées du monde orthodoxe.

Un pèlerinage à la basilique Saint-Donatien-et-Saint-Rogatien

Le second événement fut l’accueil chaleureux et fraternel réservé à la communauté par le père Emmanuel Proix, curé de la basilique Saint-Donatien-et-Saint-Rogatien de Nantes, accompagné du père Norbert Rousselle. Sous leur conduite, les fidèles orthodoxes ont découvert avec passion l’histoire des saints Donatien et Rogatien, ces glorieux martyrs de la fin du IIIe et du début du IVe siècle, saints patrons de Nantes et du diocèse. En signe de gratitude, le père Emmanuel Lomüller, recteur de la communauté orthodoxe, leur a offert une icône de Notre-Dame de Częstochowa.

Cette visite revêtait une signification toute particulière. Comme l’évoque un récent article de la communauté consacré aux saints Donatien et Rogatien, ces deux frères ont témoigné de leur foi jusqu’au martyre, offrant à l’Église de Nantes l’un de ses plus anciens et de ses plus précieux héritages spirituels. Leur mémoire demeure vivante, et leur exemple continue d’inspirer les chrétiens d’aujourd’hui.

Le moment le plus émouvant fut sans doute la prière commune devant les reliques de ces deux grands saints de l’Église indivise. Réunis dans la foi et la communion des saints, les fidèles ont confié à leur intercession leur communauté, leurs familles et tous les habitants de la région. Devant ces précieux témoignages de la fidélité au Christ, ils ont ressenti la proximité spirituelle de ceux qui, depuis plus de dix-sept siècles, veillent sur la cité nantaise.

Sous la conduite du père Emmanuel Lomüller et du père diacre Serge Malko, ce pèlerinage a permis à la communauté de se rapprocher de ses racines chrétiennes locales et de redécouvrir l’héritage spirituel laissé par les saints martyrs.

L’espérance d’un rendez-vous annuel

De cette rencontre fraternelle est née l’espérance d’un pèlerinage annuel, organisé autour du 24 mai, jour de la fête des saints Donatien et Rogatien, afin d’honorer leur mémoire, de prier auprès de leurs reliques et de renforcer les liens fraternels qui unissent les chrétiens autour de ces témoins de l’Église indivise.

La communauté orthodoxe de la Résurrection exprime sa profonde gratitude au père Emmanuel Proix pour son accueil fraternel, ainsi qu’à l’archiprêtre Philippe Maillard pour le don précieux de l’icône de sainte Matrone de Moscou. Que les saints martyrs Donatien et Rogatien, ainsi que la bienheureuse Matrone de Moscou, intercèdent auprès du Seigneur pour la communauté, pour l’Église et pour tous les habitants de Nantes.

« Réjouis-toi aujourd’hui, terre de Namnètes, car tu possèdes un trésor inestimable : les glorieux frères Donatien et Rogatien, qui ont confessé le Christ devant les tyrans. Ni les menaces ni les tourments ne purent les séparer de l’amour du Seigneur ; c’est pourquoi ils intercèdent sans cesse pour ceux qui les honorent. »

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Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
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