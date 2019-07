« Nicolas Berdiaev, 1874-1948, un philosophe russe à Clamart » (éditions Le Mercure dauphinois)

Les éditions Le Mercure dauphinois viennent de publier les actes du colloque consacré à Nicolas Berdiaev qui a eu lieu à Clamart les 24 et 25 novembre 2018. L’ouvrage s’intitule Nicolas Berdiaev, 1874-1948, un philosophe russe à Clamart (232 pages, 22 euros, table des matières ci-dessous).

Présentation de l’éditeur : « Stanislas Fumet essayiste de renom, dans sa belle préface au grand ouvrage de Berdiaev Le sens de la création, écrivait : « L’esprit de Berdiaev, qui est la noblesse même – j’y insiste – se fraie des passages dans l’obscurité qui font étinceler des splendeurs où nous sommes habitués à ne rien voir. » Les organisateurs du présent colloque (1) ne sauraient mieux dire la raison profonde de l’indéfectible attachement qui les lie au vieux Maître russe. En 2013, en introduction d’un précédent colloque, ils affirmaient ceci qu’ils tiennent à redire, car leur conviction demeure identique, à ceci près qu’elle s’intensifie chaque jour :

« La pensée de Berdiaev, – sur l’homme, sur Dieu, sur la vérité, sur la liberté, sur l’amour, sur la beauté, sur l’acte créateur – est à même d’exploser sans retour les a priori conceptuels et les routines intellectuelles qui paralysent la pensée et la vie de nos contemporains. Elle est à même de leur ouvrir des espaces de méditation et de réflexion, de perception et de signification, de création et d’action dont ils n’ont pas la moindre idée. »

Oui, de découvrir la pensée du philosophe de Clamart a sauvé le grand historien Olivier Clément de « la nuit de l’âme ». Le vœu le plus cher de ce colloque c’est, qu’à son issue, chacun ait perçu que cette découverte est vraiment à même de réenchanter la vie.

1. Colloque organisé par l’ACER (Action chrétienne des étudiants russes) en collaboration avec la mairie de Clamart. »