Nicolas Schidlovsky a commencé, le 15 août, son mandat de nouveau recteur du séminaire de Jordanville (États-Unis), lequel dépend de l’Église russe hors-frontières, et il continuera à y enseigner la musique liturgique. Il succède ainsi à l’archiprêtre Alexandre Webster, qui a pris sa retraite en tant que doyen et professeur de théologie morale. Après une recherche par un comité ad hoc et un processus d’interviews au printemps de cette année, le conseil d’administration du séminaire a recommandé au Synode de l’Église russe hors frontières la candidature du professeur Schidlovsky à l’unanimité au poste de doyen. Le Synode l’a nommé officiellement lors de sa session plénière à San Francisco le 27 juin. Le doyen Schidlovsky dispose d’une vaste formation et expérience, qui vont de l’enseignement universitaire jusqu’à la recherche internationale et la publication de recherches. Il a été également le fondateur et le directeur du ROCM (Fonds des musiciens de l’Église orthodoxe russe) en 1982. Depuis 1980, il est membre du conseil d’administration du Fond d’assistance de l’Église russe hors frontières, et depuis 1982, membre de la commission de musique liturgique de la même Église. Le doyen Schidlovsky a obtenu un baccalauréat ès arts avec mention cum laude du William College au Massachusetts ainsi qu’un master en beaux-arts et un doctorat du département de musique de l’Université de Princeton dans le New Jersey. Au fil des ans, ses intérêts ont englobé un large éventail de sujets en musicologie historique, en ethnomusicologie et l’étude interculturelle de l’ancienne liturgie chrétienne en particulier celle du Moyen Âge, tant en Orient qu’en Occident. Outre ses tâches administratives, le doyen Schidlovsky enseignera deux nouvelles matières aux étudiants de deuxième année du programme de master : « Orthodoxie et arts » (semestre d’automne) et musique liturgique avancée (semestre de printemps).

Source (dont photographie du professeur Nicolas Schidlovsky)