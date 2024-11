Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe autocéphale d’Albanie, sous la présidence de sa Béatitude l’archevêque de Tirana, Durrës et de toute l’Albanie, Anastase, s’est réuni le 14 novembre 2024, au siège de l’archevêché de Tirana, conformément à ses statuts, et a élu, à la majorité absolue, métropolite de Berat, Vlora et Kanina, l’actuel évêque titulaire de Byllis, Astios.L’intronisation du nouveau métropolite aura lieu le 21 novembre 2024 à 12 h 00,

