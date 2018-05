Le 24 mai 2018 a eu lieu la séance de travail du Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine en la Salle synodale de la Résidence patriarcale, sous la présidence du patriarche Daniel. Sur la demande insistante du clergé et des fidèles laïcs de la Métropole de Bessarabie [République de Moldavie, ndt], le Saint-Synode a élu, par vote à bulletin secret, S.E. Mgr Antoine de Orhei évêque-vicaire de l’archevêché de Chișinău, évêque de Bălți [République de Moldavie, ndt]. De même, le Saint-Synode a élu par vote à bulletin secret le R.P. archimandrite Benjamin Goreanu, conseiller patriarcal, évêque de la Bessarabie du Sud. Dans le cadre de cette séance, le Saint-Synode a élu, par vote à bulletin secret, l’archimandrite Timothée Bel, évêque-vicaire du diocèse de Maramureș et de Sătmar. Le nouvel évêque portera le titre de Sătmar. Le Saint-Synode a pris d’autres décisions, dont nous mentionnons les suivantes : À été approuvée la proposition du Synode métropolitain du diocèse de Moldavie et de Bucovine d’inscrire au calendrier de l’Église orthodoxe roumaine, en date du 9 juillet, la fête de la sainte icône de la Mère de Dieu dite « Odighitria » du monastère de Neamț, et ce à effet de 2019. De même, les textes de l’office, du synaxaire, du tropaire, du kondakion et de l’acathiste en l’honneur de cette sainte icône ont été adoptés. À été approuvé le calendrier ecclésiastique pour l’année 2019. L’an prochain, la fête de Pâques sera célébrée le 28 avril. À été réitérée la position de l’Église orthodoxe roumaine concernant la légalisation du partenariat civil, ayant en vue le fait que cela conduira à encourager aussi la légalisation du concubinage, de même que la déresponsabilisation des conjoints, au détriment des intérêts supérieurs des enfants. Le rejet des partenariats civils est également la position de toutes les Églises orthodoxes, exprimée lors du Saint et Grand Concile de Crète de 2016.

Source