Le vendredi 25 octobre 2024, dans l’Aula Magna “Théoctiste Patriarche” du Palais patriarcal, sous la présidence du Patriarche Daniel de Roumanie, le Saint Synode de l’Église orthodoxe roumaine a tenu une session de travail.À la suite de l’élection de l’Archevêque orthodoxe roumain de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Évêque orthodoxe roumain d’Irlande et d’Islande, le Saint Synode a adopté plusieurs décisions concernant les soins pastoraux pour les Roumains

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.