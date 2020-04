Nous continuons à mettre à votre disposition les textes des offices de Samedi de Lazare lus par les laïcs qui peuvent pas assister aux offices : les Petits Complies de la veille du Samedi de Lazare (versions française et slavone), les Matines du Samedi de Lazare (version française et slavone) et les Heures et les Typiques (version française et slavone). Les textes sont préparés par Myriam Drobot.