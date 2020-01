Ordination de l’évêque Joachim d’Apollonia, nouvel évêque auxiliaire de l’Archevêché de Belgique (Patriarcat oecuménique)

Dimanche 26 janvier, la cathédrale orthodoxe de Bruxelles a vécu l’ordination du nouvel évêque auxiliaire de l’Archevêché orthodoxe de Belgique et exarchat des Pays-Bas et du Luxembourg, l’évêque Joachim d’Apollonia.

Le sacre a été présidé par le métropolite Athénagoras de Belgique et exarque des Pays-Bas et du Luxembourg, avec la participation de six hiérarques, et entouré de prêtres et de diacres. A cette concélébration participaient le métropolite Cyrille de Kifisia (Église de Grèce), le métropolite Chrysostome de Kyrinia (Église de Chypre), l’archevêque Job de Telmessos (Patriarcat oecuménique), l’évêque Dosithée (Patriarcat de Géorgie), l’évêque Bartholomée d’Arianze (Patriarcat oecuménique) et l’évêque Porphyrios de Néapolis (Église de Chypre).

L’évêque Joachim d’Apollonia dans son discours d’ordination souligna entre autres: «Je sais pertinemment bien que je suis appelé à devenir évêque dans des moments difficiles d’un point de vue spirituel. Évêque d’un XXIème siècle où règne le phénomène de la mondialisation à l’extrême, de la confusion idéologique et de la désacralisation de la société, de la légalisation du péché, de l’amoralisme nihiliste et de l’avilissement de la personne humaine. Mais également une époque où persistent encore la faim et la soif de Dieu, la recherche métaphysique pour trouver la vérité salvatrice. Je suis appelé à donner mon témoignage personnel, à me constituer compagnon de route de mes frères, à les guider vers le salut, vers le royaume de l’amour infini. En conséquence, je suis appelé à porter témoignage de la spiritualité orthodoxe au centre de l’Europe unie et à accomplir un parcours d’amour, de communication et de collaboration à travers le dialogue inter chrétiens avec d’autres Églises chrétiennes suivant la voie d’unité et d’amour tracée par le centre de l’orthodoxie. Je suis appelé à un labeur sans relâche, à un amour des êtres, à des travaux de miséricorde et à un combat continu».

Dans le discours de réponse le métropolite Athénagoras de Belgique a notamment souligné : «Tu seras ordonné par la grâce de notre Seigneur, évêque de la sainte et grande Église du Christ, fondamentalement, serviteur du sacrement du salut du peuple de Dieu. Telle sera à partir de maintenant ta mission, de manière à ce que tu puisses, d’une place plus élevée, servir le peuple de Dieu et continuer la succession apostolique de la diaconie épiscopale, suivant la voie de manière à « enseigner toutes les nations, leur apprenant à observer » tout ce que le Seigneur a prescrit à ses saints apôtres et évêques successeurs. Tu es appelé à défendre « toujours et partout » la parole de Sa vérité. » Et un peu plus loin : « L’endroit où tu te trouves aujourd’hui t’est connu. C’est le lieu de la diaspora orthodoxe. Mais pas n’importe où : en plein centre de l’Europe. Voilà pourquoi notre rôle et notre mission sont vraiment importants. Tu prends en charge dès aujourd’hui la mission épiscopale orthodoxe de la grande et sainte Église du Christ, mission qui doit préserver noblesse et offrande de soi».

Après la divine liturgie, une réception était organisée dans la salle paroissiale de la cathédrale pour tous les fidèles.

C’est la cinquième fois qu’une ordination épiscopale est célébrée en la cathédrale de Bruxelles, la première et la cinquième reprenant le même titre d’évêque d’Apollonia, 1974 marquant l’ordination de l’ancien métropolite de Belgique, Mgr Panteleimon Kontogiannis.

Source (et intégralité de l’information) : Orthodoxia (photographie)