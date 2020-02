Ordination diaconale et rencontre avec le métropolite Emmanuel à Meudon

Au cours de la divine Liturgie célébrée le samedi 8 février à la paroisse Saint-Jean le Théologien de Meudon a eu lieu l’ordination diaconale de Kirill Khartchenko. A l’occasion de cette fête, dix prêtres et le diacre de la paroisse entouraient le métropolite Emmanuel de France qui présidait la liturgie. Des agapes fraternelles ont ensuite réuni de nombreux fidèles et amis de la communauté qui ont eu la possibilité de profiter de la présence d’un stand de livres orthodoxes et de voir une exposition d’icônes peintes par deux iconographes ukrainiens, icônes peintes sur le bois d’anciennes caisses de munitions et vendues au bénéfice d’un hôpital ambulant au service de toutes les populations touchées par la guerre dans le Dombass.

Les personnes présentes (environ 80) se sont ensuite retrouvées dans l’église pour un temps d’échange de plus de deux heures autour du métropolite Emmanuel qui a tenu à répondre personnellement aux questions des fidèles suite à la disparition de l’exarchat et concernant la création du Vicariat Sainte-Marie de Paris et Saint-Alexis le Juste destiné à regrouper au sein de la Métropole de France les communautés paroissiales restées fidèles au Patriarcat de Constantinople. Dans un climat très fraternel, des échanges et des explications d’une grande franchise ont pu avoir lieu entre tous les participants. Mgr Emmanuel a rappelé qu’il s’agissait d’une décision du Saint-Synode mûrement réfléchie (novembre 2018). Il a également réaffirmé que cette décision n’avait d’autre but que de respecter l’ordre canonique qui veut qu’il n’y ait pas plusieurs diocèses parallèles d’une même Eglise sur un même territoire. Il a demandé pardon pour les tensions et les peines que cela avait pu causer aux fidèles. Le père Alexis Struve a ensuite présenté l’organisation du Vicariat et a annoncé l’organisation d’une réunion pastorale au monastère Notre Dame de Toute Protection de Bussy-en-Othe en avril ainsi que la tenue d’une Assemblée Générale constitutive pour le mois de juin 2020.