« Orthodoxie et médias » : « Éthique et déontologie dans les médias chrétiens »

La nouvelle séance de la formation « Orthodoxie et médias » de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge » aura lieu mardi 11 février à partir de 19h30. Elle portera sur le thème « Éthique et déontologie dans les médias chrétiens ». Les intervenants seront Carol Saba et Dominique Greiner (modérateur : Christophe Levalois). Il est possible de s’inscrire à cette seule séance sur cette page.