Musicien et pianiste renommé, Jean-Claude Pennetier est aussi prêtre orthodoxe et recteur de la paroisse orthodoxe de la Protection de la Mère de Dieu à Chartres (Métropole orthodoxe roumaine). Nous vous invitons à regarder l’émission qui lui est consacrée et qui sera diffusée ce dimanche 29 mars à partir de 9h30 sur France 2.