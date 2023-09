“Orthodoxie” (France Culture) : “Byzance et la transmission de la culture antique à l’Occident”

Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture, présentée par Alexis Chryssostalis, du 17 septembre intitulée “Byzance et la transmission de la culture antique à l’Occident”. L’invité est l’historien médiéviste Sylvain Gouguenheim, auteur de plusieurs ouvrages dont La gloire des Grecs (Cerf, 2017). Présentation : “Entretien sur le rôle capital qu’a joué l’Empire dit “byzantin”, c’est-à-dire l’Empire romain d’Orient, dans la transmission de la culture antique à l’Occident, en particulier aux cours royales et aux abbayes de l’Europe à l’époque romane. Les grandes étapes de la transmission de la culture antique dans l’Antiquité tardive et le Moyen Âge ; le rôle des bibliothèques impériale et patriarcale à Byzance et des monastères en Occident ; le rôle de l’Église dans le processus de transmission de la culture, de l’art et de la littérature, religieuse, mais aussi profane ; quelques personnages célèbres : le patriarche de Constantinople Photius, l’archevêque Aréthas de Cappadoce, le moine copiste Ioannikios…”