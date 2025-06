L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, a proposé, les 29 mai et 1e juin, une émission en deux parties sur saint Grigol (Grégoire) Péradzé (1899-1942), prêtre et érudit géorgien mort à Auschwitz. Il fut le premier prêtre de la paroisse Sainte-Nino à Paris et professeur de patrologie à la faculté de théologie orthodoxe de l’université de Varsovie. L’invité des deux émissions est Bernard Outtier, directeur de recherche honoraire au CNRS, spécialiste des langues et littérature du Proche-Orient et du Caucase. Ci-dessus : les podcasts des deux émissions. Photographie : Wikipédia.

29 mai :

1e juin :

En complément, une conférence sur « La vie et le travail scientifique du père Grégoire Péradzé » :