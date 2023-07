“Orthodoxie” (France-Culture) : “La force de la foi” (I et II)

Ci-dessous : les podcasts audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture des 9 et 23 juillet : “La force de la foi (1 et 2)”. Invité : Jean-Pierre Collot, pianiste. Présentation : “La correspondance de la pianiste Maria Youdina (1899-1970) avec Pierre Souvtchinsky, intellectuel russe de la diaspora, témoigne de sa foi profonde en Christ. Celle-ci donne à ses interprétations une dimension spirituelle unique. Maria Youdina, issue d’une famille juive, est attirée dès sa jeunesse par la mystique et la philosophie ; en 1920 elle reçoit le baptême orthodoxe ce qui lui causera beaucoup d’ennuis par le régime soviétique ; sa correspondance atteste une incroyable ouverture d’esprit et des relations avec plusieurs artistes et intellectuels de son époque, russes et occidentaux, dépassant de loin le domaine du piano ; Maria Youdina écrit des commentaires bibliques très précis sur des morceaux du grand répertoire pianistique qui témoignent de sa foi comme source d’inspiration artistique.”

Première émission :

Seconde émission :