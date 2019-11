L’émission « Orthodoxie » du dimanche 24 novembre sur France-Culture était consacrée à la vie et à l’œuvre du Père Georges Florovsky. Alexis Chryssostalis s’y est entretenu avec Jean-Claude Larchet, auteur du livre « En suivant les Pères… » La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky, paru aux éditions des Syrtes en 2019, qui propose, en 340 pages, la traduction de 25 articles, pour la plupart inédits en français, de ce grand théologien orthodoxe du XXe siècle portant sur des thèmes variés : La Maison du Père ; Fragments théologiques ; Révélation, philosophie et théologie ; La problématique de la réunification chrétienne : la voie dangereuse du minimalisme dogmatique ; La catholicité de l’Église ; Les influences occidentales dans la théologie russe ; Continuités et ruptures dans la théologie russe ; L’Église et la communion des saints ; Les Pères de l’Église et l’Ancien Testament ; Patristique et théologie moderne ; L’Église sa nature et sa tâche ; L’esprit grec et latin dans les premiers temps de l’Église ; Le témoignage de l’Église universelle ; La véritable Église ; L’esprit perdu des Écritures ; Révélation et interprétation ; Le témoignage de l’Église orthodoxe ; Sur l’histoire de l’ecclésiologie ; Une critique du manque d’intérêt pour la doctrine parmi les fidèles de l’Église orthodoxe russe ; La théologie patristique et l’ethos de l’Église orthodoxe ; La quête de l’unité chrétienne et l’Église orthodoxe ; La fonction de la Tradition dans l’Église ancienne ; Le problème historique d’une définition de l’Eglise ; L’autorité des anciens conciles et la Tradition des Pères ; Testament théologique.

Une introduction de 144 pages, formant un livre en soi, présente la vie riche du Père Georges Florovsky – qui le mena de son Ukraine natale aux plus prestigieuses universités américaines (Harvard, Princeton), en passant Prague, Paris, et New York –, et commente les principaux thèmes de son œuvre.