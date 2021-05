L’émission de radio Orthodoxie sur France-Culture diffusée le 13 mai avait pour sujet « L’art byzantin religieux au Louvre ». Il s’agit d’une première partie. Présentation : « Entretien sur l’histoire et les caractéristiques de l’art byzantin, et les collections d’objets byzantins au musée du Louvre avec Jannic Durand, directeur du département des objets d’art au Musée du Louvre (1e partie). Émission enregistrée au musée du Louvre (salle des objets byzantins). Les trois périodes de l’art byzantin ; art profane et art religieux ; Byzance et les images ; description d’un chef-d’œuvre des collections du Louvre : la plaque du reliquaire de la pierre du sépulcre du Christ. »

Le podcast audio de cette émission est en ligne sur cette page.