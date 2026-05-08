L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 3 mai, avait pour titre « Le juge de Thessalonique ». Présentation : » Entretien avec Marie-Hélène Congourdeau, byzantiniste, sur son dernier ouvrage, intitulé « Le juge de Thessalonique » (Salvator, 2026, 312 pages, 22 euros) un polar historique qui se passe à Thessalonique au milieu du XIVᵉ siècle, en pleine crise des Zélotes, dont l’auteure de ce roman est spécialiste. Pourquoi ce « polar »? : faire connaître Byzance à un public plus large par le biais de la littérature ; le cadre historique : la complexité de la situation sociale, politique et religieuse dans l’Empire byzantin, en particulier à Thessalonique, au XIVe siècle, avec une triple crise, une guerre civile, une querelle théologique et la révolte des Zélotes ; comment l’auteure a créé des personnages fictifs inspirés des personnages historiques ; quelques extraits tirés de ce roman, qui parlent de la crise hésychaste ou de saint Dimitrios, patron et protecteur de la ville de Thessalonique. » Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.