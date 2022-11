Orthodoxie France Culture : « L’Église orthodoxe en Australie »

À l’occasion de la parution du livre « L’Église orthodoxe en Australie » – en anglais – qui contient une série d’articles sur l’histoire et l’organisation des différentes communautés orthodoxes en Australie, Alexis Chryssostalis a reçu Christine Chaillot, écrivain, spécialiste d’origine suisse des communautés chrétiennes se rattachant à une tradition orthodoxe orientale (non unie à Rome), Proche-Orient et Afrique de l’Est.

Présentation générale de l’Église orthodoxe en Australie dont la présence est attestée depuis le 19e siècle ; l’histoire des Orthodoxes en Australie est celle des communautés de populations qui ont émigré en raison des difficultés politiques et économiques, en quittant leurs pays d’origine pour chercher un meilleur avenir (révolution russe, exode des Grecs à la suite de l’échange de populations en 1923 et de nouveau après la deuxième guerre mondiale et la guerre civile (1946-1949), dislocation de l’Empire ottoman, guerres au Proche-Orient, dislocation de la Yougoslavie, exode des Roumains durant et après le régime communiste (1947-1989) ; la situation actuelle : présence des différentes juridictions, quelques statistiques (nombre de fidèles, de paroisses) ; la vitalité actuelle de l’Eglise orthodoxe en Australie

A lire : C. Chaillot (éd.), A Short History of the Orthodox Church in Australia, Lit Verlag, Münster, 2021

