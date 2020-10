« Orthodoxie » (France-Culture): « L’empereur Nicéphore Phocas et l’Église »

Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture du 27 septembre : « L’empereur Nicéphore Phocas et l’Église ». L’invité est Charles Personnaz, historien, directeur de l’Institut national du Patrimoine. « Nicéphore Phocas, empereur (963-969) issu d’une grande famille de l’Empire, illustre le renouveau du Xe siècle byzantin. Il est avant tout connu pour ses exploits militaires, mais il est aussi un homme de grande piété qui favorise l’ascétisme et la fondation de la Grande Laure du Mont Athos. Nicéphore Phocas (912-969) est issu d’une grande famille de Cappadoce qui a donné à l’Empire une série de grands militaires et est à l’origine de plusieurs constructions monastiques ; son éducation le destine à une carrière d’officier de haut rang, mais il reçoit également une éducation spirituelle marquée par la figure de son oncle Michel Maléïnos, grand ascète et fondateur de monastères ; la rencontre avec Athanase, fils spirituel de Michel Maléïnos et fondateur de la Grande Laure du Mont Athos à laquelle Nicéphore, devenu empereur, accorde d’importants privilèges en 964 ; ses relations avec l’institution ecclésiastique et le conflit avec le patriarche Polyeucte ; l’afflux de reliques à Constantinople qui transforment la capitale en une nouvelle Jérusalem. »