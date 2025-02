« Orthodoxie » (France-Culture) : « Mission. Sur les traces du Christ »

Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture, présentée par Alexis Chryssostalis, du 23 février. Elle s’intitule « Mission. Sur les traces du Christ ». L’invité est Mgr Job (Getcha). Il s’agit d’une rediffusion de l’émission du 19 septembre 2021. Présentation : » Entretien sur la vie et l’œuvre de Mgr Anastase, archevêque orthodoxe d’Albanie depuis 1992, à l’occasion de la parution d’un ouvrage qui contient plusieurs de ses textes, écrits entre 1964 et 2018. L’archevêque Anastase de Tirana, Durrës et de toute l’Albanie, grande figure du monde orthodoxe, nous a quittés le 25 janvier dernier à l’âge de 95 ans. Pour rendre hommage à ce grand pasteur missionnaire et théologien qui repose désormais dans une crypte de la cathédrale de la Résurrection de Tirana, construite sous son impulsion, nous vous proposons la rediffusion de notre émission du 19 septembre 2021 consacrée à un livre paru à cette époque avec des textes de l’archevêque Anastase sous le titre général Mission. Sur les traces du Christ (1). Notre invité était Mgr Job, actuel métropolite de Pisidie, qui a collaboré à cette édition. »