Fruit de toute une vie au service du Christ, de son Église et de la transmission de Son Évangile, ce livre constitue un véritable traité de missiologie, abordant sous tous ses aspects ce thème de la Mission, si peu théorisé jusqu’à présent, et en même temps si vaste et si complexe. Mgr Anastase explore la question de la transmission de la foi avec beaucoup d’audace, de transparence, de lucidité, dénonçant les écueils, révélant les faiblesses, soulignant les exigences et réorientant vers le but véritable. Il explore avec une singulière délicatesse, dans un esprit de douceur sans compromis, les profondeurs de l’âme humaine et sa complexité, ainsi que les résistances qu’elle éprouve à accueillir l’annonce de la Résurrection et l’avènement du Royaume. Plus qu’une simple approche théorique, cet ouvrage offre au lecteur une véritable méthode pour avancer sur les traces du Christ, annonçant en tout lieu l’Évangile du Salut et la manifestation de Dieu qui est Amour.

« La vie chrétienne est une constante assimilation au mystère de la croix dans la lutte contre l’égocentrisme individuel et social. Cette sainte humilité, prête à accepter le sacrifice suprême, demeure la puissance mystique de la mission chrétienne. La mission sera toujours le ministère lié à l’acceptation des risques, des épreuves, des humiliations. Mais seuls ceux qui sont prêts à accepter cela – avec du courage et en plaçant leur confiance dans le Christ aux heures du sacrifice, de la douleur, du doute, du rejet pour son Nom – peuvent trouver la force de résister. Un des plus grands dangers de la mission chrétienne est d’oublier la croix dans l’action et de fabriquer un type de christianisme indolore et confortable qui accroche sa croix à sa boutonnière et qui préfère crucifier les autres plutôt que lui-même. »

« La mission chrétienne n’a pas pour but de conquérir le monde, ni la transmission ou la promotion d’une égalité chrétienne de droit qui contrôlerait tout. Son but n’est pas d’augmenter le pouvoir d’une Église organisée. Mais c’est de servir le monde avec amour et humilité, et d’offrir le salut. Ce n’est pas seulement de transporter des enseignements religieux au-delà de frontières, mais d’“incarner” le Verbe de Dieu dans de nouvelles zones géographiques et sous des conditions nouvelles afin de fonder de nouvelles assemblées “convoquées” (ekklésia), de nouvelles cellules de vérité et de grâce où seront célébrés les Mystères du Royaume et où l’on vivra Sa venue en rendant grâce et en rendant gloire. »

En vente sur Amazon sous format papier ou Kindle!

(Présentation de l’éditeur)