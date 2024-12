« Orthodoxie » (France-Culture) : Noël 2024

Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture, présentée par Alexis Chryssostalis, du 29 décembre intitulée « Noël 2024 ». Présentation : « À l’occasion des fêtes de fin d’années, une émission sur l’incarnation de Dieu, et le message de Noël du métropolite Dimitrios, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France. En première partie de l’émission, un entretien avec Marie-Hélène Congourdeau, ancienne chargée de recherche au CNRS, sur l’ouvrage intitulé Nicolas Cabasilas, Incarnation et maternité divine. Six homélies, paru en 2024 aux éditions du Cerf et éditions Migne, dans la collection Les Pères dans la foi. Une belle manière de célébrer Noël, puisque cette fête est par excellence celle de l’Incarnation de Dieu ! Marie-Hélène Congourdeau qui a consacré une grande partie de son œuvre scientifique à Nicolas Cabasilas, auteur du XIVe siècle, explique le sens général des homélies contenues dans l’ouvrage présenté, toutes fondées sur le thème général de l’Incarnation. Elles sont disposées selon l’ordre liturgique, de septembre à août, puisque le début de l’année liturgique byzantine est le 1ᵉʳ septembre. Ces homélies témoignent d’une vraie évolution dans la pensée théologique de Cabasilas, attribuée au fait que ce dernier a été très influencé par les écrits de Maxime le Confesseur, auteur du VIIe siècle, considéré comme un des plus grands théologiens du christianisme.

En seconde partie, nous écouterons le message de Noël du métropolite Dimitrios, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France. »