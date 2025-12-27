« Orthodoxie » (France-Culture) : « Noël 2025 – Hommage au P. Michel Evdokimov (1930-2025) »

Catégories À la Une Apprendre Écouter Podcast audio Radio par
« Orthodoxie » (France-Culture) : « Noël 2025 – Hommage au P. Michel Evdokimov (1930-2025) »

L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 25 décembre était consacrée à Noël et au père Michel Evdokimov (1930-2025). Présentation : « Émission dédiée à la fête de la Nativité, célébrée le 25 décembre ou le 7 janvier (en fonction du calendrier suivi) et au père Michel Evdokimov, qui fut un invité régulier de notre émission, décédé le 1er juillet dernier.

1e partie : hommage au P. Michel Evdokimov (1930-2025) avec deux archives :

archive 1 : extrait de l’émission du 12 mai 1974 où il participait avec le théologien Olivier Clément à une discussion sur le thème de la « fête ».

archive 2 : extrait de l’émission du 25 décembre 2001, dans laquelle il avait prononcé une homélie sur le sens de la fête de Noël.

2e partie : message de Noël du métropolite Dimitrios (Ploumis), président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France.

Ci-dessus : le podcast audio de l’émission.

À propos de l'auteur

Photo of author

Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
Lire tous les articles par Christophe Levalois

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

« Orthodoxie » (France-Culture) : « Noël 2025 – Hommage au P. Michel Evdokimov (1930-2025) »

L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 25 décembre était consacrée à Noël et au ...

14 décembre (ancien calendrier) / 27 décembre (nouveau)

Carême de la Nativité – Dispense de poisson Saints Thyrse, Leucius et Callinique, martyrs à Césarée de Bithynie (251) ; ...

27 décembre

Samedi après la Nativité Saint Étienne (ou Stéphane), premier diacre et premier martyr (vers 34) ; saint Théodore « le marqué », ...

Le patriarche œcuménique et le patriarche de Bulgarie ont concélébré la divine liturgie – vidéo

Aujourd’hui, vendredi 26 décembre 2025, fête de la synaxe de la Très Sainte Mère de Dieu, le patriarche œcuménique Bartholomée ...

Discours de Sa Sainteté le patriarche œcuménique et de Sa Béatitude le patriarche de Bulgarie lors de la réception officielle au Patriarcat œcuménique

Allocution de Sa Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée à l’occasion de l’accueil de Sa Béatitude le patriarche de Bulgarie Daniel ...

Message de Noël 2025 de Mgr Jean, archevêque de Tirana, de Durrës et de toute l’Albanie

Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous (Jn 1, 14) Au clergé et au peuple fidèle,Chers ...

Le patriarche Daniel remet au patriarche Bartholomée une décoration pour avoir surmonté le schisme dans l’Église orthodoxe bulgare

La décoration a été décernée pour l’organisation du concile de 1998, qui a résolu de manière conciliaire la crise provoquée ...

26 décembre

Synaxe de la Très-Sainte Mère de Dieu et toujours vierge Marie Saint Euthyme, évêque de Sardes, martyr (vers 840) ; ...

13 décembre (ancien calendrier)/26 décembre (nouveau)

Carême de la Nativité Saints Auxence, Eustrate, Eugène, Mardaire et Oreste, martyrs en Arménie (302) ; sainte Lucie, martyre à ...

Message de Noël 2025 des patriarches et des responsables des Églises de Jérusalem

C’est pourquoi, puisque nous sommes entourés d’une si grande nuée de témoins [grec : martyrōn], rejetons nous aussi tout fardeau ...

Début de la visite de paix du patriarche de Bulgarie au Patriarcat œcuménique

Le jour de Noël, le 25 décembre 2025, a débuté la visite de paix de Sa Béatitude le patriarche de ...

(Re)voir sur YouTube le documentaire France 2 « Centenaire de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge »

Fondé en 1925 par des théologiens russes émigrés, l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris célèbre son centenaire. Ce documentaire ...

Encyclique patriarcale pour Noël 2025

† Bartholomée, par la miséricorde de Dieu, archevêque de Constantinople-Nouvelle Rome et patriarche œcuménique À toute la plénitude de l’Église, ...

Message de Noël du Saint-Synode de l’Église orthodoxe autocéphale de Pologne

Message de Noël du Saint-Synode de l’Église orthodoxe autocéphale de Pologne au très vénérable clergé, aux vénérables moines,aux fidèles, à ...

Message du patriarche de Bulgarie Daniel à l’occasion de la Nativité du Christ – 2025

Le Christ est né ! Glorifions-Le ! Chers frères et sœurs dans l’Enfant-Dieu qui est né, Avec révérence et émerveillement, ...

Message de Noël 2025 du patriarche Daniel

La Nativité du Christ annoncée par les prophètes et proclamée par les anges et les bergers Au vénérable ordre monastique, ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.