L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 25 décembre était consacrée à Noël et au père Michel Evdokimov (1930-2025). Présentation : « Émission dédiée à la fête de la Nativité, célébrée le 25 décembre ou le 7 janvier (en fonction du calendrier suivi) et au père Michel Evdokimov, qui fut un invité régulier de notre émission, décédé le 1er juillet dernier.

1e partie : hommage au P. Michel Evdokimov (1930-2025) avec deux archives :

archive 1 : extrait de l’émission du 12 mai 1974 où il participait avec le théologien Olivier Clément à une discussion sur le thème de la « fête ».

archive 2 : extrait de l’émission du 25 décembre 2001, dans laquelle il avait prononcé une homélie sur le sens de la fête de Noël.

2e partie : message de Noël du métropolite Dimitrios (Ploumis), président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France.

