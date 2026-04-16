« Orthodoxie » (France-Culture) : « Pâques 2026  »

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« Orthodoxie » (France-Culture) : « Pâques 2026  »

L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 12 avril, était consacrée à Pâques. Présentation : « Émission dédiée à la fête de Pâques que l’Église orthodoxe célèbre ce jour. En première partie, entretien avec Élisabeth Hériard-Dubreuil, iconographe, sur son livre Connaître les icônes, puis le message du métropolite Dimitrios, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France. Première partie : Entretien avec Élisabeth Hériard-Dubreuil, auteure de Connaître les icônes : la genèse de ce livre ; définir l’icône ; les quatre groupes de règles auxquels obéit l’iconographie ; « L’icône est un gage de la résurrection finale » : parler de l’icône de Pâques (Anastasis) : décrire l’icône orthodoxe de la Résurrection, expliquer son sens ; l’évolution des icônes de l’Anastasis. Seconde partie : message de Pâques du métropolite Dimitrios (Ploumis), président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France. » Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

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Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
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