L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 12 avril, était consacrée à Pâques. Présentation : « Émission dédiée à la fête de Pâques que l’Église orthodoxe célèbre ce jour. En première partie, entretien avec Élisabeth Hériard-Dubreuil, iconographe, sur son livre Connaître les icônes, puis le message du métropolite Dimitrios, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France. Première partie : Entretien avec Élisabeth Hériard-Dubreuil, auteure de Connaître les icônes : la genèse de ce livre ; définir l’icône ; les quatre groupes de règles auxquels obéit l’iconographie ; « L’icône est un gage de la résurrection finale » : parler de l’icône de Pâques (Anastasis) : décrire l’icône orthodoxe de la Résurrection, expliquer son sens ; l’évolution des icônes de l’Anastasis. Seconde partie : message de Pâques du métropolite Dimitrios (Ploumis), président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France. » Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.