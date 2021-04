«Orthodoxie» (France-Culture) : «Petite théologie pour les temps de pandémie»

« Petite théologie pour les temps de pandémie », un livre de J.-C. Larchet

L’émission Orthodoxie sur France-Culture diffusée le dimanche 18 avril avait pour thème quelques problèmes posés par la pandémie dans la vie des Églises orthodoxes. L’invité était Jean-Claude Larchet, auteur de l’ouvrage « Petite théologie pour les temps de pandémie » (Syrtes, 2021).

En rapport avec la commémoration, ce dimanche, de sainte Marie l’Égyptienne, le thème de la fréquence et des modalités de la communion a été abordé en premier lieu.

En rapport avec les célébrations prochaines de la Passion, de la mort et de la résurrection du Christ, le second thème privilégié par l’émission a été celui des moyens spirituels offerts par le christianisme pour vaincre la peur de la souffrance et de la mort suscitée par la pandémie.

Le podcast audio de l’émission peut être écouté sur cette page.