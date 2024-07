Ouverture des inscriptions pour la prochaine année académique (2024-2025) de l’Institut Saint-Serge

L’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge se distingue par son engagement à offrir une formation complète et de haute qualité en théologie orthodoxe. Cette institution renommée bénéficie de l’expertise de professeurs issus de plusieurs juridictions orthodoxes, assurant ainsi une diversité panorthodoxe précieuse.

Un enseignement diversifié et accessible

Les étudiants de l’Institut Saint-Serge ont accès à une bibliothèque spécialisée richement dotée, ainsi qu’à des cours organisés en soirée et à leur propre rythme, facilitant ainsi la conciliation entre études et autres responsabilités. De plus, des partenariats académiques permettent aux étudiants de suivre des cours dans d’autres institutions, élargissant ainsi leur horizon éducatif.

Une ouverture sur le monde académique et spirituel

L’Institut encourage également ses étudiants à participer activement à divers événements académiques tels que des colloques nationaux et internationaux, ainsi que des semaines d’études liturgiques. Ces initiatives offrent des occasions uniques de s’immerger dans des débats théologiques contemporains et de contribuer à l’avancement des connaissances dans le domaine.

Une communauté accueillante et chaleureuse

Au-delà de l’aspect académique, l’Institut Saint-Serge est reconnu pour sa communauté chaleureuse et accueillante, offrant un environnement propice à l’épanouissement personnel, intellectuel et spirituel. Cette dimension humaine et spirituelle fait de l’Institut un lieu privilégié pour tous ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension de la théologie orthodoxe dans un cadre bienveillant et stimulant.

Dates des inscriptions

Du 26 août au 13 septembre 2024

Paiements des frais de scolarité

Du 5 août au 16 septembre 2024

Comment s’inscrire ?

Pour commencer votre inscription, veuillez remplir le « Formulaire d’inscription en ligne » disponible en cliquant ICI.

Pour plus d’information concernant le processus d’inscription, cliquez LA.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse : ito@saint-serge.net