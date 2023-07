Panégyrie à l’église Saint-Paul de Sidé

Le 12 juillet 2023, la nouvelle église de Saint-Paul à Sidé (Manavgat) a célébré sa panégyrie, le jour des saints apôtres coryphées Pierre et Paul selon le calendrier julien. Cette église a été construite et consacrée l’année dernière, grâce au soutien financier du Monastère de Vatopedi et la Société de Culture Méditerranéenne d’Athènes, avec l’approbation des autorités locales.

La veille, avec les membres de la paroisse l’archipasteur, Son Éminence le métropolite Job de Pisidie, a présidé l’agrypnie, et le jour de la fête, entouré de son évêque auxiliaire, Son Excellence l’évêque Ambroise d’Eudociade, et du clergé de la Sainte Métropole de Pisidie, la Divine Liturgie festive, à laquelle se sont joints les choristes et des fidèles venus d’Antalya et d’Alanya.

Dans son homélie, l’archipasteur a rappelé le passage de Saint Paul en Pidisie et en Pamphylie où il prit la décision d’annoncer la Bonne Nouvelle aux païens et a souligné l’œuvre missionnaire des apôtres coryphées qui se poursuit dans l’Église jusqu’à nos jours: “Nous continuons cette même prédication sans distinction de race ni de nationalité, convaincus de la portée universelle du message évangélique. Nous poursuivons cette même prédication sur la base de la tradition apostolique”.

Après la Divine Liturgie, un repas fut offert par la paroisse à toutes les personnes présentes.

Dans l’après-midi, Son Éminence le métropolite Job de Pisidie et le clergé de la Métropole se sont rassemblés en synaxe pour discuter des projets liés à la catéchèse des enfants et des jeunes, ainsi que d’autres questions pastorales.