Le dimanche 3 septembre 2023, la Sainte Métropole de Pisidie a célébré avec solennité et recueillement la panégyrie de l’icône miraculeuse de la Vierge de Pisidie dans l’église qui lui a été dédiée à Mahmutlar-Alanya qui a débuté la veille par célébration d’une agrypnie et qui s’est conclu par la Divine Liturgie. Les offices ont été présidés par l’archipasteur, Son Éminence le métropolite Job de Pisidie, entouré de son évêque auxiliaire, Son Excellence l’évêque Ambroise d’Eudociade, et du clergé de la métropole, en présence d’une multitude des fidèles venus d’Antalya, Manavgat, Alanya et de l’étranger. Les chants ont été exécutés de manière angélique par une chorale byzantine sous la direction du psalte de l’église d’Alanya, Ivan Gribkov, et de Nicolas Karanikolas venu spécialement d’Athènes.

Comme l’a souligné dans son homélie l’archipasteur, l’icône miraculeuse de la Vierge de Pisidie est attestée dès le VIe siècle et était particulièrement vénérée dans la ville de Sozopolis en Pisidie, où elle exsudait abondamment de la myrrhe et guérissait les malades. C’est à cette icône miraculeuse que se référait saint Germain, patriarche de Constantinople, lors des disputes iconoclastes, affirmant comment serait-il possible de ne pas vénérer les saintes icônes si depuis des temps anciens, l’icône de la Très Pure Mère de Dieu, qui se trouve à Sozopolis de Pisidie suinte la myrrhe et accomplit de nombreuses guérisons.

Le métropolite a aussi fait mémoire de son prédécesseur, le Métropolite Sotirios de bienheureuse mémoire, qui a fondé l’église d’Alanya, la première à avoir été construite en Turquie depuis cent ans, et qui a œuvré au renouveau de la vénération de l’icône miraculeuse de Pisidie.

Les festivités se sont conclues par un déjeuner offert à tous les fidèles présents et par un concert d’enfants de la paroisse. Dans l’après-midi, le clergé de la métropole s’est réuni en synaxe pastorale autour de leur archipasteur.

La veille, après la célébration de la Divine Liturgie à l’église Saint Georges de la montagne à Alanya, le métropolite Job de Pisidie a inauguré le nouveau Centre spirituel orthodoxe de Mahmutlar-Alanya où débuteront ce mois-ci des cours de catéchèse, théologie, chant byzantin et iconographie byzantine, et où se tiendront des réunions de la jeunesse.