Panégyrie de tous les saints ayant brillé en pisidie

Le dimanche 16 juillet, toutes les paroisses de la Sainte Métropole de Pisidie ont célébré de manière panégyrique la Synaxe de tous les saints ayant brillé en Pisidie. À l’église de Saint Alypios le Stylite à Antalya, l’archipasteur, Son Éminence le métropolite Job de Pisidie, a présidé l’agrypnie la veille de la fête, et le jour même, la Divine Liturgie festive, entouré de son évêque auxiliaire, Son Excellence l’évêque Ambroise d’Eudociade, et du clergé et des fidèles locaux.

Comme l’a souligné dans son homélie l’archipasteur, la Synaxe de tous les saints de Pisidie se compose des semences du saint apôtre Paul le coryphée qui a prêché en Pisidie et en Pamphylie, assisté du saint apôtre Barnabé et de ses proches collaborateurs, les saints époux Aquilas et Priscille. Il a également rappelé que les martyrs étaient considérés comme une semence de chrétiens par l’écrivain ecclésiastique Tertullien. En ce sens, la Pisidie et la Pamphylie peuvent se réjouir d’avoir produit des martyrs telles que la disciple de saint Paul sainte Thècle ou la sainte mégalomartyre Marina, de même qu’une multitude de saints hiérarques, successeurs des apôtres, dont une centaine ont participé aux saints conciles œcuméniques, ainsi que d’innombrables moines et moniales, comme sainte Matrone de Pergé, fondatrice d’un illustre monastère à Constantinople.

“La diversité que l’on trouve dans la vie des saints qui ont brillé en Pisidie et en Pamphylie est grande. Mais pour l’Église, affronter la diversité n’est pas une nouveauté, puisque le mystère du salut n’est autre que la réconciliation de ceux qui étaient divisés par la culture, la race, la nationalité, la classe sociale. L’Église n’est rien d’autre qu’un rassemblement de tous ceux qui furent réconciliés par la mort et la résurrection du Christ, par la participation aux sacrements fondamentaux que sont le baptême et l’eucharistie” a conclu le métropolite.