Le métropolite Emmanuel de France a présidé dimanche la liturgie à l’église orthodoxe Sainte-Nino à Paris, à laquelle assistait la présidente de la Géorgie Salomé Zurabishvili, à l’occasion de sa visite officielle en France.

Le métropolite Emmanuel a accueilli la présidente de Géorgie à l’éparchie de Sainte-Nino, qui relève du Patriarcat œcuménique et de la métropole de France depuis 90 ans. Il a souligné que le père de la présidente a été l’un des fondateurs de la paroisse et a exprimé la fierté de la communauté et de la sainte métropole de voir accéder à la plus haute fonction, celle de présidente de la Géorgie, une personne issue de la communauté.

La présidente de la Géorgie a remercié le métropolite Emmanuel et la paroisse pour leur accueil chaleureux, et le recteur de l’église Sainte-Nino, l’archiprêtre Artchil Davrichachvili, a souhaité la bienvenue à la présidente et au métropolite Emmanuel et a souligné la grande joie de toute la paroisse à l’occasion de cette visite.

