Paru : « Saint Grégoire Palamas – Homélies, le cycle des douze fêtes majeures »

Nous avions déjà présenté les homélies de saint Grégoire Palamas sur les douze fêtes majeurs de l’Église orthodoxe. Nous annonçons aujourd’hui la sortie du livre « Saint Grégoire Palamas – Homélies, le cycle des douze fêtes majeures » dans la collection Orthodoxie des Éditions Lis & Parle. Pour acheter l’ouvrage, traduit en français par Jérôme Cler, cliquez ICI !

Présentation

Né à Constantinople en 1296, mort à Thessalonique en 1359, Grégoire Palamas est une immense figure de la chrétienté byzantine, dont la théologie mystique se résume à l’adage des Pères « Dieu s’est fait homme pour que l’homme puisse devenir Dieu », au sens le plus réaliste. Son héritage s’est transmis après la fin de l’Empire byzantin dans le monde hellénophone, puis en Russie et enfin au XXe siècle en Europe occidentale grâce aux penseurs de la diaspora russe. Les thèmes centraux de sa pensée et de son œuvre, la vision de la lumière incréée du mont Thabor et les notions théologiques d’essence et d’énergie sont maintenant connus des lecteurs francophones, qui ont accès à certains de ses traités. Après avoir été un contemplatif vivant dans les monastères et les ermitages du mont Athos jusqu’à la quarantaine, il se révéla un lutteur redoutable dans l’arène des controverses théologiques de son temps, mettant son expérience, son talent et sa science au service de la « défense des saints hésychastes ». Or son œuvre la plus considérable est sans conteste son homéliaire, recueil de soixante-trois sermons prononcés pour la plupart durant les dernières années de sa vie, quand il était archevêque de Thessalonique, révélant qu’il était avant tout un grand pasteur et un enseignant attentif à sa communauté.

Ce volume propose une sélection de vingt-quatre homélies couvrant les douze fêtes majeures de l’année liturgique. Nous y trouvons des exégèses détaillées de l’Écriture, des développements théologiques dans la plus pure tradition patristique, et parfois, pour les fêtes mariales, un certain lyrisme poétique. Les homéliaires, très prisés à Byzance, faisaient office de catéchèse : le présent recueil nous donne ainsi accès à une vision du monde, et à la foi vécue à l’heure où l’Empire byzantin, près de disparaître, connaît une renaissance spirituelle, intellectuelle et artistique.

Le mot de l’éditeur

Les Homélies de saint Grégoire Palamas, introduites, annotées et traduites du grec byzantin par Jérôme Cler, sont un véritable bijou de spiritualité, de pastorale, d’exégèse patristique et même de poésie lyrique. Dans ses sermons, vingt-quatre en tout, Palamas se révèle non seulement un grand spirituel, mais aussi un pasteur et un enseignant attentif à sa communauté. Ici, sa parole devient lumière, exhortant le lecteur attentif à une transformation intérieure et une compréhension approfondie du sens des douze fêtes liturgiques majeures.

Ce livre vient combler une lacune dans l’édition francophone de l’œuvre du saint Docteur hésychaste. Nous le considérons donc comme un événement, saint Grégoire Palamas étant surtout connu pour ses traités théologiques.

L’ÉDITION DES HOMÉLIES

Jérôme Cler avait publié, pour la première fois en français en 1987, un corpus de douze homélies sur les fêtes prononcées par Grégoire Palamas pendant son ministère épiscopal à Thessalonique1, en prenant pour base de sa traduction la Patrologie grecque de Jacques-Paul Migne (PG, t. CLI), qui rassemble quarante-trois homélies du saint Docteur hésychaste, et une édition très rare publiée à Athènes en 1861 par Sophlokes K. Oikonomos2, qui complète l’édition de Migne de vingt autres pièces. Nous trouvons aujourd’hui l’homéliaire complet dans l’édition des œuvres complètes de saint Grégoire par Panayotis Chrestou, dont il constitue le sixième volume, publié en 2015, et dont nous devons l’édition critique à Basilios Pseftogas, professeur à l’université de théologie de Thessalonique3.

Les Éditions Lis & Parle se félicitent de publier, et de mettre à la disposition des lecteurs francophones une nouvelle édition en français des homélies sur les douze fêtes majeures, entièrement revues, corrigées et complétées d’une douzaine d’autres, inédites. L’ensemble des homélies du présent recueil, vingt-quatre homélies en tout, forment désormais un corpus complet des douze fêtes liturgiques majeures de l’Église orthodoxe (Dodécaroton). Jérôme Cler accompagne sa traduction d’une riche introduction et de nombreuses notes, ce qui sans doute intéressera les spécialistes, tout comme l’ensemble des lecteurs qui ont enfin accès à des textes d’une rare profondeur et spiritualité, et qui invitent à une compréhension du sens mystique des fêtes chrétiennes3.

1. Jérôme Cler, Grégoire Palamas. Douze homélies pour les fêtes, Coll. L’Échelle de Jacob, 6, Oeil Ymca-Press, Paris, 1987. (Épuisé)

2. Éditions Sophokles K. Oikonomos, τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ Ὁμιλίαι κβ´, Αθήνα, 1861. (comporte les Hom. 42 – 63).

3. Œuvres (Συγγράμματα), vol. 6, texte établi par Basile Pseftogas, Thessalonique, Éditions Kyromanos, 2015.

Index scripturaire

Vous pouvez téléchargez l’index scripturaire en suivant ce lien : Index scripturaire (Homélies)

DÉTAILS

ISBN : 978 – 2‑915387 – 12‑4

Éditeur : Éditions Lis & Parle

Date de publication : octobre 2021

Nombre de pages : 432

Format : 135 x 205 mm