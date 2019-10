« „Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler” (Jacq 1, 19). C’est précisément ce que signifie une conversation : chaque personne apporte sa part. Si nous écoutons l’enfant avec („avec”, non pas „à”) qui nous parlons avec attention et en priant, Dieu aura davantage l’occasion de nous inspirer. L’enfant prend confiance lorsqu’il sent que l’adulte s’intéresse sincèrement à ce qu’il choisit d’exprimer, à ce qu’il pense et ressent vraiment. Il sait que même si ses idées et/ou son attitude sont „inadmissibles”, elles ne comptent pas moins. Rien de ce qu’il dit ne sera rejeté par nos réactions négatives prématurées, que ce soit la réfutation ou l’indignation. […] L’”écoute” inclut l’attention aux gestes, aux expressions du visage, aux émotions, etc. […] De notre côté, nos gestes, nos sentiments et notre attitude jouent un rôle aussi important que nos paroles et nos silences ».

Comment parler aux enfants et aux adolescents à partir de leur manière d’être aujourd’hui ? Comment, à partir de là, répondre aux questions qu’ils se posent à propos de tout ce qu’ils voient dans le monde et vivent dans l’église ? Comment les amener à admettre, à comprendre et à interpréter les situations de leur vie à la lumière de l’évangile du Christ ? Comment leur montrer que la prière personnelle et les pratiques liturgiques coïncident de très près avec les dispositions profondes de leur cœur ? Comment, dans les multiples circonstances de leur vie, les guider et les conduire sur les voies du Seigneur Jésus-Christ ? Comment, en tant que parents, se mettre à leur place pour percevoir, accepter et adopter une attitude qui, loin de susciter le rejet ou l’indifférence, puisse stimuler ce que l’éveil de la liberté pressent en eux du désir d’élévation ? Comment guider leurs comportements et cela quelle que soit la forme, fût-elle désarçonnante, qu’ils puissent prendre ?

Ce livre, fondé sur une juste observation et une expérience directe des enfants et des jeunes, s’est construit dans la lumière diffusée par la sainteté de saint Silouane telle qu’elle est vécue au monastère Saint-Jean-Baptiste, et a été éclairé par de nombreux conseils et avis du père Sophrony.

Éditions Apostolia, collection « Souffle de vie ». Dimensions : 12,5 x 20 cm ; 484 pages.

L’ouvrage peut être commandé en ligne à la librairie du monastère de la Transfiguration ou chez Amazon.