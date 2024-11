Parution aux éditions Apostolia du « Supplément au Ménée de novembre »

Avec la parution du « Supplément au Menée du mois de novembre », les éditions Apostolia poursuivent leur projet d’éditer l’ensemble des suppléments aux Ménées traduits ou composés en français par le regretté archimandrite Denis Guillaume.

Rappelons que ces Suppléments aux Ménées proposent les services liturgiques consacrés à de grands saints orthodoxes plus récents qui ont vécu dans les pays orthodoxes traditionnels – Grèce et autres régions de l’ex-empire byzantin, Russie, Serbie, Roumanie, Bulgarie, Chypre, etc. –, mais aussi à des saints orthodoxes anciens qui ont vécu avant le schisme de 1054 en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, etc.

Ce beau volume relié de près de 600 pages propose les services liturgiques suivants :

1er NOVEMBRE – 14 NOVEMBRE

Saint hiéromartyr BÉNIGNE DE DIJON

2 NOVEMBRE – 15 NOVEMBRE

Office à la Mère de Dieu devant son ICÔNE DE SMOLENSK (CHOUÏSKAÏA)

3 NOVEMBRE – 16 NOVEMBRE

Saint HUBERT DE TONGRES, MAASTRICHT ET LIÈGE

4 NOVEMBRE – 17 NOVEMBRE

Saint SIMON fou pour le Christ de Yourievets

5 NOVEMBRE

Saint JONAS DE NOVGOROD

6 NOVEMBRE

Saint LÉONARD DE NOBLAT

7 NOVEMBRE

Saint WILLIBRORD D’ECHTERNACH

8 NOVEMBRE

Office votif en l’honneur des SAINTS ANGES ET ARCHANGES

9 NOVEMBRE

Sainte THEOCTISTE DE LESBOS

Saint NECTAIRE D’ÉGINE

Office en l’honneur de la Mère de Dieu devant son icône NOTRE DAME QUI EXAUCE VITE (Gorgoépikoos)

10 NOVEMBRE

Saint martyr ORESTE LE MÉDECIN

Saint ARSÈNE DE CAPPADOCE

11 NOVEMBRE

Saint hiéromartyr DIACRE VINCENT

Saint égal-aux-Apôtres MARTIN DE TOURS, illuminateur et thaumaturge de toute la Gaule

Saint roi martyr ÉTIENNE VIII DE SERBIE

Saint MAXIME DE MOSCOU fou pour le Christ

12 NOVEMBRE

Saint RUF D’AVIGNON

14 NOVEMBRE

Saint GRÉGOIRE PALAMAS archevêque de Thessalonique

Saint hosiomartyr CONSTANTIN D’HYDRA

Saint VÉRAN DE CAVAILLON

15 NOVEMBRE

Saint MALO (MACLOU) D’ALETH

Saint DIDIER DE CAHORS

Saint PAÏSSY VELITCHKOVSKY

16 NOVEMBRE

Saint EUCHER DE LYON

17 NOVEMBRE

Saint AIGNAN D’ORLÉANS

Saint GRÉGOIRE DE TOURS

Saint NIKON DE RADONÈGE

18 NOVEMBRE

Saints AUDE DE PARIS ET ODON DE CLUNY

19 NOVEMBRE

Saints BARLAAM ET JOASAPH

20 NOVEMBRE

Saint GRÉGOIRE LE DÉCAPOLITE

22 NOVEMBRE

Saint et bienheureux grand-prince MICHEL DE TVER

23 NOVEMBRE

Saint COLOMBAN DE LUXEUIL

Saint et bienheureux grand-prince ALEXANDRE NEVSKI

Saint évêque MITROPHANE DE VORONEJE

24 NOVEMBRE

Saint martyr MERCURE DE SMOLENSK

26 NOVEMBRE

Saint STYLIANOS DE PAPHLAGONIE

Saint INNOCENT D’IRKOUTSK

27 NOVEMBRE

Saint JACQUES DE ROSTOV

Saint PALLADE

Office en l’honneur de la Mère de Dieu devant son icône NOTRE DAME DU SIGNE OU DE NOVGOROD

28 NOVEMBRE

Saint THÉODORE DE ROSTOV

29 NOVEMBRE

Saint ACACE DE L’ÉCHELLE

Saint hiéromartyr DENYS DE CORINTHE

Saint hiéromartyr SATURNIN ou SERNIN, premier évêque de Toulouse

Ce volume peut être acquis auprès de la librairie du monastère de la Transfiguration