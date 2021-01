Parution du premier numéro de « Nicholai Studies », une revue académique consacrée à l’œuvre de saint Nicolas Vélimirovitch

À l’occasion du 140ème anniversaire de la naissance de saint Nicolas Vélimirovitch, le premier numéro d’une nouvelle revue vient d’être publié. Il s’agit d’une revue académique internationale dédiée tant à l’apport du saint à la théologie et à l’Église, qu’à la recherche au contexte plus large du milieu où il vécut et produisit son œuvre, […]

