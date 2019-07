« Noël est une grande image comme l’arche de Noé et comme le jardin originel. Et ces trois images sont liées. Voici sur la mer hivernale du déluge la crèche de l’arche, ses bougies dans les ténèbres, la lampe tremblante sous les rafales, la famille humaine, les bêtes fidèles. » Ainsi s’ouvre le tome 2 (tome 1) de l’œuvre poétique complète de Claude-Henri Rocquet (1933-2016), intitulé La crèche, la croix, le Christ, que viennent de publier les éditions Éoliennes (372 pages, 24 euros). Claude-Henri Rocquet (site dédié) était membre de la paroisse Notre-Dame-Joie-des-Affligés et Sainte-Geneviève à Paris. Il est l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages. Ce deuxième volume présente des textes, pour la plupart des poèmes, inspirés par la foi chrétienne de son auteur. Il offre une poésie pleine de ce merveilleux espoir qui transfigure le monde et de cette lumière vivifiante qui perce toutes les obscurités de l’existence. L’ouvrage est divisé en quatre grandes parties : « Polyptyque de Noël », « Méditation de Noël – In illo tempore », « Les sept dernières paroles du Christ sur la croix », « Trois icônes ». Toutes ces méditations s’articulent autour du mystère de la mort et de la prodigieuse naissance quand le Ciel s’abaisse miraculeusement jusqu’à la Terre, au cœur de la nuit, pour la renouveler. « J’ai ramassé la pièce d’or dans les ténèbres », « Noël place devant nous le paradis perdu, le Résurrection », écrit-il. Cet inouï salvateur s’incarne très concrètement dans la diversité des vies et en épouse toutes les facettes. C’est ainsi que l’auteur présente le Noël de nombreuses créatures, humaines et non humaines. Il nous donne à voir et à lire le printemps dans l’extrême de l’hiver. C’est là, au bout de toutes les ténèbres et de tous les abysses, que le Fils, selon la volonté du Père, vient sauver ses créatures. « Les chants des anges sont pour les bergers./Et pour toi, qui as marché dans l’angoisse de la nuit/Et le tourment de l’hiver ? Quel signe ? /Elle tient dans ses mains l’enfant nu. » En effet, « C’est contre l’hiver cruel du cœur des hommes qu’il faut croire à la fragile flamme de cet Enfant, Dieu fait homme. »

Christophe Levalois

Mon Dieu, mon Dieu ! Pourquoi m’as-tu abandonné !

(Extrait, dans la partie « Les sept dernières paroles du Christ sur la croix »)

Elle est pour toi cette parole cœur athée

Cœur sans Dieu

Cœur désespéré

Elle est pour toi cette parole désertique

Toi qui dans les ténèbres de ta vie

Cries

Dieu est mort

Et vois le monde et la vie

Comme un charnier

Où tu n’aurais pas voulu être

Dieu en toi

Crie qu’il est seul et rompu

Toi l’homme abandonné

Perdu

Au lieu même où tu défailles

Voici Dieu fait homme

Du plus profond de toi et le premier crie

Père Père pourquoi m’as-tu abandonné ?

Le désespoir de l’homme porte le visage de Dieu