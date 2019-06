Les éditions du Cerf viennent de publier L’antique liturgie du rite des Gaules – Icône de la liturgie céleste, de Klaus Gamber et de Natalie Depraz, dans la collection Cerf-Patrimoines (244 pages, 20 euros). Présentation de l’éditeur : » La liturgie des Gaules prend pour base l’explication de la messe rédigée dans ses deux Lettres par l’évêque Germain de Paris au VIe siècle. Le texte ici traduit est le récit illustré de cette messe célébrée en Gaule et dans les territoires francs durant les huit premiers siècles de l’Église une d’Orient et d’Occident, avant son interdiction en 754 par Pépin le Bref. Klaus Gamber (1919-1989), l’auteur de cette restitution liturgique, laisse derrière lui une œuvre scientifique de trois cents titres encore méconnus du public français. Son travail à la tête de l’Institut liturgique de Ratisbonne, son rôle décisif aux côtés du cardinal Ratzinger futur pape Benoît XVI, sa proximité de vue avec le cardinal Daniélou, mais aussi sa perception du caractère profondément orthodoxe de la liturgie des Gaules, en forte convergence avec le travail parallèle de restauration du liturgiste russe Eugraph Kovalevsky (1905- 1970), témoignent de l’actualité brûlante de son œuvre pour notre temps. Jouant un rôle clé dans le processus de réforme du rite romain et de restauration de la liturgie des Gaules, le présent texte offre une contribution remarquable à la croissance de l’œcuménisme et de l’orthodoxie en France et en Occident. »