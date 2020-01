Parution : Mikhaïl Bogatyrev, « L’archimandrite Euthyme et l’église Notre-Dame de Kazan. Description des fresques du moine Grégoire (Krug) »

Éditions Stéthoscope Paris – Saint-Pétersbourg, 2019. Traduction : Elizavéta Platonova. Relecture : Céline Marangé. UDC : 271.2/82–3. 68 pages ; 47 illustrations en couleur. Prix : 25 euros (avec frais de livraison). Bon de commande.

Du point de vue historique, le skite de Notre-Dame de Kazan, fondé par les représentants de la première vague d’émigration russe, est le témoin du sacrifice, de l’idéalisme et d’une ascétique créatrice. C’est un endroit unique sur la carte de la diaspora russe.

Cet ouvrage est consacré à l’archimandrite Euthyme (1894–1973), l’une des figures les plus énigmatiques de l’Église orthodoxe russe en France. Le père Euthyme, né Grégoire Wendt, était diplômé de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Il fut de 1938 jusqu’à la fin de sa vie, soit pendant plus de trente ans, le confesseur des moniales d’un petit couvent situé à proximité du village de Moisenay et du château de Vaux-le-Vicomte. Dans cet endroit retiré, il conçut et construisit de lui-même une église dédiée à l’icône miraculeuse de la Mère de Dieu, connue en Russie sous le nom de Notre-Dame de Kazan. Ce livre s’ouvre sur une biographie du père Euthyme. Il présente ensuite un catalogue illustré des icônes et des fresques de l’église Notre-Dame de Kazan, peintes par deux célèbres iconographes, le père Grégoire (Krug) et sœur Jeanne (Reitlinger).

Poète, écrivain et essayiste, Mikhaïl Bogatyrev est né en 1963 à Oujgorod, aux confins occidentaux de l’Ukraine. Il a obtenu son diplôme de la faculté de psychologie de l’Université de Leningrad en 1985. Entre 1993 et 2010, il a édité à Paris la revue Stéthoscope, consacrée à la poésie visuelle. Depuis 2010, Mikhaïl Bogatyrev étudie le patrimoine philosophique et théologique de l’émigration russe en France. Il a donné de nombreuses conférences, notamment au musée Akhmatova à Saint-Pétersbourg ou encore à la bibliothèque Lossev à Moscou. Il est lauréat du prix d’or 2016 du festival « La Lyre émigrée » à Liège en Belgique.