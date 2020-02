Patriarche Bartholomée : « Il y aussi ceux qui n’apprécient pas ce qu’ils ont reçu de Constantinople »

Recevant le 5 février au Phanar un groupe de professeurs et d’étudiants en provenance de Grevena (Macédoine occidentale), et en présence de l’archevêque d’Australie et de trois nouveaux hiérarques, le patriarche œcuménique Bartholomée a rappelé le service séculaire propre à l’Église-mère de Constantinople, « dans des conditions tantôt meilleures, tantôt pires, mais nous sommes confiants que des jours meilleurs viendront ». (…) « Constantinople est la matrice spirituelle de notre Nation, ici se trouve l’arche dans laquelle sont conservés les trésors sacrés de notre Nation. Et nous, le petit nombre qui se trouve ici et dans cette citadelle sert l’Église et la Grécité, nous considérons cela de manière particulière comme une bénédiction de Dieu et un privilège ; en effet c’est à nous qu’a échu ce lot et la bénédiction de continuer une tradition multiséculaire au cours de laquelle notre patriarcat a son siège ici et sert non seulement ses propres enfants spirituels mais encore toute l’Orthodoxie, tout le Christianisme et l’humanité entière ».

« Et plus important encore, nos nouveaux archevêques là-bas rapprocheront davantage nos chrétiens de ces contrées lointaines avec le Centre sacré, qui est ici, notre patriarcat œcuménique qui, je le rappelle, est le cœur de l’Orthodoxie, la matrice spirituelle de notre Nation. Le patriarcat a une valeur particulière pour nous les Grecs orthodoxes, mais encore pour tous les Orthodoxes qui ont ici leur »

« Quant aux plus récentes Églises orthodoxes autocéphales, c’est ici qu’elles ont acquis leur autocéphalie et en quelque sorte leur personnalité propre. Malheureusement il y a des enfants non reconnaissants, et d’autres qui sont ingrats, qui n’apprécient pas ce qu’ils ont reçu de Constantinople : le baptême, la culture, l’alphabet cyrillique, et que n’ont-ils pas pris ici ! L’Église-mère de Constantinople s’est saignée sacrificiellement, elle s’est dépouillée de soi-même pour donner aux autres. Et comme dit notre peuple, ‘quelques-uns ont dit merci’. Quoi qu’il en soit, l’Église-mère, précisément parce qu’elle est mère, continuer d’aimer tout le monde. Elle n’a jamais été une marâtre, comme un métropolite de l’Église de Grèce l’a accusée. Elle était, elle est et demeurera toujours une vraie mère ».