Patriarche Bartholomée : « Œcuménisme et miséricorde : surmonter l’inertie historique »

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Patriarche Bartholomée : « Œcuménisme et miséricorde : surmonter l’inertie historique »

« Vilnius, 8 juin 2026 Son Éminence Gintaras Grušas, archevêque de Vilnius, bien-aimé frère dans le Seigneur, Vos Éminences, Excellences, Révérences, Révérends Pères, Distingué auditoire, Transmettant les fraternelles bénédictions de l’Église de Constantinople, le Patriarcat œcuménique, à tous les participants du Congrès apostolique mondial sur la Miséricorde, nous avons le devoir, touchant à l’agonie du christianisme divisé et traversant les siècles qui ont accumulé des blessures successives sur le corps

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Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
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