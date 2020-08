Patriarche Daniel de Roumanie : « Le Père Boris Bobrinskoy – éminent professeur de théologie et pasteur des âmes »

C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai appris le départ du Père Boris Bobrinskoy vers les demeures éternelles, figure proéminente de la théologie orthodoxe de France et de partout, qui fut professeur et doyen de l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge de Paris. Le Père Boris, issu d’une famille noble de l’émigration russe des années qui suivirent la Révolution Bolchévique de 1917, a marqué la théologie orthodoxe, et bien au-delà, par ses écrits, traduits aujourd’hui dans de nombreuses langues. Il fut professeur de théologie dogmatique durant plus de cinquante ans, laissant derrière lui des écrits essentiels pour la théologie orthodoxe du XXe siècle,sur la Sainte Trinité, le mystère de l’Église ou le mystère de la Personne de l’Esprit Saint, traduits en grande partie en langue roumaine. En 2002, le Père Boris Bobrinskoy reçut le titre de Docteur Honoris Causa à la Faculté de Théologie de Cluj-Napoca, en signe de reconnaissance pour sa contribution dans le domaine théologique orthodoxe.

Au fil des années, il fut professeur et directeur de thèse de nombreux évêques, prêtres et étudiants de l’Église Orthodoxe Roumaine qui suivirent les cours dispensés à l’Institut Saint-Serge de Paris. Il contribua de même, par ses écrits, à la formation théologique de nombreux étudiants des facultés de théologie du Patriarcat de Roumanie.

Nous prions notre Seigneur Jésus Christ de l’accueillir dans Sa lumière éternelle qui nous fut révélée sur le mont Thabor avant Sa Passion, et de faire reposer son âme parmi Ses saints serviteurs dans le royaume de la Sainte Trinité, que le Père Boris n’eut cesse de chercher et de prêcher tout au long de sa vie.

Que sa mémoire soit éternelle !

Avec mes condoléances et ma bénédiction paternelles à tous ceux qui sont en deuil,

† Daniel

Patriarche de l’Église Orthodoxe Roumaine