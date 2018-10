Patriarche oecuménique : « Nous ne cesserons pas de lutter pour la restitution des trésors volés du monastère Eikosiphoinissa »

« Nous ne cesserons pas de lutter pour la restitution des trésors volés du monastère Eikosiphoinissa », tel fut le message que le patriarche œcuménique Bartholomée a adressé hier à tout un chacun depuis Thessalonique. « Nous sommes décidés, a-t-il affirmé, à exiger sans relâche nos trésors ancestraux par toute voie légale et morale. Nous ne cesserons de lutter jusqu’au retour de la dernière pièce du trésor. C’est un devoir envers nos pères, l’histoire, l’Eglise et la justice elle-même ». Le patriarche œcuménique participait à une manifestation organisée par les métropoles de Neapolis et Drama, organisée pour la présentation, à Thessalonique, du volume commémoratif intitulé « Pillage du saint monastère de Eikosiphoinissa. Cent ans après le vol (1917-2017) ». Durant son discours, le patriarche a qualifié le vol des trésors du monastère de « grande plaie encore ouverte sur le corps de la Romiosynè » et « de pillage sacrilège, à partir d’un plan minutieux, de nos églises et monastères ici en Macédoine », ajoutant que « ces trésors culturels ont été dérobés d’une manière impie et ont été transférés dans le pays voisin où ils sont exposés comme illustration de la civilisation soi-disant byzantino-bulgare ». Le patriarche œcuménique a aussi adressé un appel aux autorités politiques grecques afin qu’elles évoquent le retour de ces trésors particulièrement importants dans leurs contacts diplomatiques avec la Bulgarie, ajoutant qu’ «au sein de l’Union européenne, personne ne perd ses droits, du moins théoriquement. Pourtant, aucune démarche n’a eu lieu pour réparer cette injustice ». Le primat de l’Orthodoxie a également exprimé sa tristesse devant l’indifférence de l’Eglise bulgare à l’égard de cette question, indiquant que « l’Eglise de Bulgarie, jusqu’il y a peu schismatique, et qui a recouvré son statut canonique grâce au pardon magnanime du Patriarcat œcuménique, n’a rien fait en faveur de la réparation morale de cette question ».

