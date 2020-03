L’Église de Grèce demande que la célébration de la Liturgie soit permise, et des avocats tentent de faire annuler l’interdiction des offices par la justice

Bien que l’Église de Grèce ait précédemment accepté de limiter ses offices à la seule célébration des divines Liturgies dominicales, l’État ne s’en est pas satisfait et, le 16 mars 2020, il a interdit tous les offices jusqu’au 30 mars, afin de limiter la propagation du coronavirus. Néanmoins, tout en comprenant la nécessité de protéger les fidèles et toute la population, l’Église souligne néanmoins la nécessité de la célébration de la divine Liturgie. C’est ainsi que l’Église a demandé au Ministère de l’Éducation et des Cultes une dérogation lui permettant de célébrer la divine Liturgie selon le calendrier normal, bien qu’à huis clos. Actuellement, seules les funérailles et la fréquentation individuelle des églises par les fidèles pour la prière privée est permise. Une dérogation pour la divine liturgie « facilitera grandement la mission sacrée de l’Église, qui doit prier et élever des supplications pour la santé de son troupeau, mais contribuera aussi de façon décisive à ce que les laïcs de l’Église gardent leur calme », écrit l’archevêque d’Athènes Jérôme dans sa lettre à la ministre Niki Kerameus. Le primat grec a également demandé qu’il soit permis que les offices continuent dans les monastères où, de toute façon, les moines vivent en commun, et aussi que les funérailles soient autorisées dans les églises hors des cimetières, étant donné que ceux-ci ne disposent pas tous de leur propre église. Dans la lettre en question, le Saint-Synode a également demandé que la prière individuelle et la visite des tombes par les membres de la famille soient inclues dans la liste des raisons acceptables pour rompre l’interdiction de circuler qui a été imposée. Entre-temps, quatre avocats ont déposé une requête devant le Conseil d’État, demandant l’annulation du décret qui, considèrent-ils, a de façon anticonstitutionnelle interdit les offices dans les églises et autres lieux de culte. Les avocats font valoir que l’interdiction temporaire viole ouvertement les articles 3, 13 et 25 de la constitution hellénique. La liberté de conscience religieuse est inviolable, soulignent les avocats dans leur requête, et seul le Saint-Synode a le droit de décider sur la question de célébrer la Liturgie et d’autres offices. La demande sera examinée le 5 mai. Source

Source