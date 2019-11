Plus de 300 prêtres de l’Église orthodoxe d’Ukraine, qui dépend du métropolite de Kiev Onuphre, se sont réunis à l’ermitage de Goloseev, dans la capitale ukrainienne. À ce forum, les représentants du clergé ont échangé leurs idées sur l’activisation et le développement de la vie paroissienne en ville, et discuté sur le rôle et la tâche du prêtre dans l’organisation de la vie paroissiale, ainsi que sur la façon d’inclure les laïcs dans la vie de la communauté. Le métropolite Antoine (Pakanitch), chancelier de l’Église orthodoxe d’Ukraine s’est adressé au clergé. Ensuite, l’archevêque Théodose (Snigirev) a évoqué les aspects problématiques du pastorat contemporain : les relations mutuelles des membres du clergé, la confession des prêtres, la remise de distinctions hiérarchiques. Alexandre Filonenko, docteur en philosophie et professeur à l’université de Kharkov, a abordé le thème de la paroisse vue par les laïcs et leurs attentes par rapport au recteur de celle-ci. Le vice-président du Département des affaires ecclésiastiques extérieures de l’Église orthodoxe d’Ukraine, l’archiprêtre Nicolas Danylievitch a partagé son expérience dans le domaine de la participation des laïcs à la vie paroissiale. L’archiprêtre Vsevolod Rybtchinsky a parlé de l’autorité du prêtre comme garant de l’unité de la paroisse. Sergueï Nozdratchev, expert de l’Institut Gallup pour le développement des talents et des capacités, a abordé la question de la direction efficace des gens, en s’appuyant sur leurs talents et leurs côtés forts.

