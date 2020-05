Plus d’un millier de bénévoles des paroisses de Moscou aident les nécessiteux pendant la pandémie

Dans le vicariat Ouest du diocèse de Moscou, environ 130 bénévoles du département de la jeunesse diocésaine aident les gens qui se trouvent en isolement et en situation difficile pendant la période de pandémie. Ils s’occupent de plus de 250 personnes, dont 15 vétérans de la seconde guerre mondiale. Les bénévoles accomplissent le nettoyage des appartements, lavent les fenêtres, lavent les vêtements et la literie et aident les gens à se laver. Ils ne fournissent pas seulement les produits alimentaires, mais aussi les produits d’hygiène apportés par des bienfaiteurs à l’église. Ils fournissent en outre une assistance psychologique et consultative. Pendant la deuxième semaine après Pâques, 300 kg de pain ont été distribués aux différentes catégories de nécessiteux. Au début de la période de quarantaine, dans toutes les paroisses du vicariat Est, ont été constituées des sociétés de bénévoles pour aider les personnes en isolement. L’aide est accordée aux familles nombreuses, aux épouses des militaires, ainsi qu’aux familles des médecins qui travaillent en équipe pour lutter contre le coronavirus. Les sociétés de bénévoles dans les paroisses comptent de 5 à 80 personnes. En tout, pour la période de quarantaine, les sociétés paroissiales du vicariat Est, ont apporté leur aide 450 fois. 50 bénévoles du vicariat Nord-Est, depuis le moment de l’introduction du régime d’isolement, ont aidé environ 150 nécessiteux. C’est ainsi que les bénévoles de l’église de N.D. de Tihvin ont répondu à 10-12 appels par jour sur une ligne téléphonique fonctionnant 24h sur 24. Dans le vicariat Sud-Est, l’aide bénévole a été réalisée jusqu’à la fermeture des églises pour quarantaine. L’aide a été fournie à 40 adresses. L’aide consistait tant à l’achat de produits et de médicaments que dans la distributions de cadeaux de Pâques (koulitch, rameaux bénis). Dans la majorité des doyennés du vicariat central, les jeunes bénévoles ont participé aux activités pendant la pandémie. Malgré l’annulation des laissez-passer et la pneumonie des responsables dans les doyennés de Sretensky et de Pokrov, 473 bénévoles travaillent dans le vicariat, lesquels ont traité 1788 demandes et ont fourni de l’aide à 1264 nécessiteux. Plus de 700 personnes ont reçu de l’aide dans le vicariat Sud. Plus de 80 bénévoles ont participé à l’aide à domicile. Le conseil de la jeunesse du vicariat Nord-Ouest a distribué régulièrement de l’aide à domicile à ceux qui se trouvent en isolement depuis le milieu du mois de mars. Plus de 50 bénévoles aident les nécessiteux, depuis l’annulation des laissez-passer, à ceux qui vivent dans la proximité et chez lesquels on peut se rendre à pied. L’aide a été fournie à plus de 200 familles. L’aide à plus de 90 familles a été fournie par les bénévoles du groupe des jeunes du vicariat Nord. 65 jeunes gens ont fourni les produits, aidé au nettoyage des appartements et ont chercé les ordonnances à la polyclinique pour fournir les médicaments aux personnes âgées, invalides, qui appartiennent à la classe de risque et se trouvent en quarantaine pendant la période de pandémie. 60 bénévoles de paroisses faisant partie des églises du vicariat Sud-Ouest ont fourni, entre autres, les informations et le soutien psychologique nécessaire. Les jeunes ont reçu de l’administration les laissez-passer et ont livré de manière ciblée des cadeaux, l’Artos (le pain béni de Pâques) et tout le nécessaire à ceux qui étaient dans l’isolement. Une assistance a également été apportée au clergé en cours de traitement ambulatoire. Les jeunes ont préparé la nourriture et l’ont transférée à l’hôpital. Dans le vicariat des Nouveaux Territoires, le club des jeunes motocyclistes sous la direction du responsable de la jeunesse, fournit de l’aide à domicile, depuis trois semaines. Les bénévoles visitent jusqu’à 120 personnes par jour. À ce jour, ils ont acheminé des produits alimentaires auprès de 2640 familles.

Source