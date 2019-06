Cette icône crétoise de Silvestros Desos reprend un modèle du XVe siècle du grand iconographe crétois Angelos Akotantos, aussi connu pour être le premier à apposer sa signature sur ses icônes. L’icône acquise par le Louvre doit être restaurée. Saint Phanourios, fêté le 27 août, est le patron des objets perdus. On fait aussi un gâteau en son honneur, le phanouropita (ou fanourópita) ! On peut trouver, en plus de la présentation du saint, la recette de ce gâteau en français sur cette page et sur cette autre (avec des photographies du gâteau).

Source (dont icône)