Le sacre a été présidé par le primat de la nouvelle Église orthodoxe d’Ukraine, le métropolite Épiphane, assisté des évêques de cette Église et des deux métropolites susmentionnés du Patriarcat œcuménique. L’évêque Épiphane d’Olbia a été élu évêque-vicaire par le Saint-Synode de la nouvelle Église d’Ukraine et sera chargé des paroisses hellénophones de cette Église, ainsi que de promouvoir la reconnaissance de celle-ci dans le monde grec. Nous publions ci-dessous le discours du nouvel évêque (traduit d’après le texte ukrainien) :

« En ce jour, je m’adresse à vous dans l’esprit de la sagesse du Seigneur, qui procède du Père. Votre Béatitude, saints hiérarques, révérends pères, frères et sœurs, le Christ est ressuscité ! Aujourd’hui, mon élection épiscopale par la sainte Église orthodoxe d’Ukraine ouvre devant moi la voie sur laquelle il convient de travailler dans la vigne du Christ, mais je serai aussi appelé par le ministère pastoral à prendre soin du peuple de Dieu. En ce jour particulier, je sens la nécessité de remercier avant tout Sa Sainteté le Patriarche œcuménique Kyr Kyr Bartholomée et son amour sacrificiel, grâce auquel se réjouit tout l’univers, et aussi tout le peuple ukrainien fidèle. Je vous suis sincèrement reconnaissant, Votre Sainteté, ainsi que l’Assemblée des évêques, lors de la session de laquelle j’ai été élu évêque d’Olbia de l’Église orthodoxe d’Ukraine. Par cette élection, je ressens en moi une responsabilité incroyable, mais je produirai tous les efforts afin de préserver l’unité de l’Église ukrainienne, ainsi que du monde orthodoxe entier, avec la population hellénophone d’Ukraine, par sa reconnaissance parmi les saintes Églises orthodoxes locales. Je m’adresse également avec gratitude au Primat de notre Église Mgr Philarète, et aussi, du fond du cœur, je remercie Sa Sainteté le métropolite de France Emmanuel, ainsi que le métropolite d’Adrianopolis Amphiloque, grâce aux labeurs desquels s’accomplit mon ministère pastoral. En conclusion, je ne peux laisser échapper à mon attention et à mon respect le saint recteur du saint monastère du Nouvel Esphigmenou sur la sainte Montagne de l’Athos, l’archimandrite Bartholomée, ainsi que l’archimandrite Séraphim, higoumène du monastère stavropégique. Je remercie également tous les autres pères et avec eux mes enfants spirituels de Grèce qui sont venus partager ma joie. Priez pour moi, frères, afin que le Seigneur me rende digne du ministère épiscopal pour le bien spirituel. Commémorez-moi, je vous en prie, constamment, dans vos prières ».

Né en Grèce, le nouvel évêque a étudié la théologie à Athènes et à Rome. Il devint moine au monastère de Koutloumousiou, puis prêtre en 1988, exerçant son ministère dans le diocèse de Dimitrias, duquel il a reçu son congé canonique pour la nouvelle Église ukrainienne. En l’an 2000, il avait déjà été élu évêque par le « Patriarcat de Kiev » sans toutefois donner suite à cette élection.

Sources : 1, 2 et 3